В России решили не отказываться от нового повышения пенсионного возраста

12.02.2020, 8:46, Новости дня

Госдума отклонила законопроект о моратории на реформу до 1 января 2030 года.

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года. Таким образом, депутаты отказались от запрета возможность очередной реформы.

Законопроект рассматривали в первом чтении. Его внесли в нижнюю палату депутаты от КПРФ и «Справедливой России».

Против инициативы выступил комитет по труду и соцполитике. Там заявили, что российское законодательство не предусматривает института «моратория» на принятие каких-либо нормативных актов. Такую позицию поддержало большинство депутатов. В результате при обсуждении от предложения отказались.

В России с 1 января 2019 года проходит пенсионная реформа, в рамках которой возраст выхода на пенсию увеличивается. К 2024 году он постепенно поднимется до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Предпенсионерами считаются женщины в возрасте от 55 до 60 лет и мужчины в возрасте от 60 до 65 лет.

Днем ранее, в Карелии, пенсионер подарил депутатам туалетную бумагу за прибавку к пенсии в 21 рубль.