Коронавирус ушел из России

12.02.2020, 8:45, Новости дня

В стране не осталось больных смертельной инфекцией.

Гражданина Китая Ван Юньбинь выписан из забайкальской краевой инфекционной больницы в Чите, где он проходил лечение от новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Он находился в больнице с 26 января, заболевание у него протекало в легкой форме. Главврач Забайкальской краевой инфекционной больницы вручил экс-пациенту документы о выписке.

Ранее Юньбинь пожаловался на российских врачей и условия содержания в больнице. Он отправил сообщение, в котором высказал недовольство тем, что его держат в неведении и показал свою палату по видеосвязи.

После того, как журналисты с ним связались, он рассказал, что находится вместе с семьей в больнице, где нет условий для реабилизации. Также он высказал недовольство тем, что у них несколько раз брали кровь на анализ, но ничего после этого не сообщали.

Накануне в Тюмени выписали из больницы студентку из Китая, также переболевшую новым коронавирусом. Это были единственные два выявленных случая заболевания на территории России.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР на утро 12 февраля, общее число заразившихся вирусом в стране составляет 44653 человека. 1113 человек погибли, еще 4740 человек излечились.

Ранее китайский «коронавирусный» кот стал героем мемов.