Неизвестные устроили стрельбу по автосалону в Москве

12.02.2020, 8:37, Новости дня
В Москве полиция возбудила дело о хулиганстве после стрельбы по автосалону на юго-востоке Москвы, информирует пресс-служба столичного главка МВД.
В полицию поступил звонок с сообщением о стрельбе на Рязанском проспекте около дома №7д, передает РИА «Новости».
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что неизвестные подъехали на автомобиле ВАЗ-2115 и «из хулиганских побуждений из неустановленного оружия» открыли стрельбу.
Пострадавших нет, однако были повреждены пять машин.
Вскоре полицейские обнаружили брошенный ВАЗ в Орехово-Зуевском проезде.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее водитель ВАЗ без номеров открыл стрельбу в Москве.
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