Неизвестные устроили стрельбу по автосалону в Москве

12.02.2020, 8:37, Новости дня

В Москве полиция возбудила дело о хулиганстве после стрельбы по автосалону на юго-востоке Москвы, информирует пресс-служба столичного главка МВД.

В полицию поступил звонок с сообщением о стрельбе на Рязанском проспекте около дома №7д, передает РИА «Новости».

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что неизвестные подъехали на автомобиле ВАЗ-2115 и «из хулиганских побуждений из неустановленного оружия» открыли стрельбу.

Пострадавших нет, однако были повреждены пять машин.

Вскоре полицейские обнаружили брошенный ВАЗ в Орехово-Зуевском проезде.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее водитель ВАЗ без номеров открыл стрельбу в Москве.