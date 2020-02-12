Нефть подорожала на ослаблении опасений по коронавирусу

12.02.2020, 8:37, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду растут в среднем на 1,5% из-за ослабления опасений инвесторов по поводу влияния коронавируса на экономику и нефтяной спрос.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,74% – до 54,95 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,3% – до 50,59 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рынки оценивают данные о том, что число новых заражений короновирусом COVID-19 в Китае стало самым низким с конца января. На этих данных трейдеры более склонны к риску, что привело к рекордному росту американских фондовых рынков и поддерживает утренние торги в Азии.