Обновленный Toyota Corolla GR представят в 2023 году

12.02.2020, 8:30, Новости дня

Японский автомобильный гигант Toyota намерен в 2023 году презентовать обновленную версию Toyota Corolla.

Известно, что последующие продажи данного автомобиля будут осуществляться на рынках Великобритании и Японии. Под капотом установят 1,6-литровый бензиновый агрегат, который сможет выдать до 257 л.с. мощности. Для местного рынка данный автомобиль получит улучшенный двигатель на 268 л.с. мощности. Во всех комплектациях новинка Corolla имеет исключительно передний привод.

Еще в начале 2019 года появились первые слухи о появлении обновленной модели, однако никаких деталей не озвучивалось. Вместе с тем главными конкурентами на рынке Европы окажутся компактные модели Ford Focus ST и Hyundai i30 N.



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Обновленный Toyota Corolla GR представят в 2023 году

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