Полиция США доработала электрокар Tesla Model 3

12.02.2020, 8:30, Новости дня

В полиции города Уэстпорта в США существенно доработали американский электрокар Tesla Model 3.

Осуществить проект удалось специалистам местной компании Whelen Engineering. В частности, электрическая модель получила доработанную охранную систему, которая ведет постоянную запись всего происходящего вокруг. Кроме того, при помощи данной доработки удалось сократить расходы полиции на 3 тысячи долларов, исключив траты на приобретение дополнительных камер.

Ранее местная полиция использовала в штате внедорожники Ford Explorer, тогда как новые электрокары позволяют экономить около 11 тысяч долларов на обслуживание, тогда как на дизельные модели уходило до 13,7 тысяч долларов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Полиция США доработала электрокар Tesla Model 3

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Рабинович пригрозил свержением Зеленскому и «слугам»

08.01 / В России изменяют правила поверки счетчиков

21.01 / «Не дразнить публику». СМИ выяснили, почему Богдан перестал сопровождать Зеленского

05.12 / «Автодор» представил концепцию развития автомобильных дорог

04.01 / Украина выдала «ДНР» гражданина Беларуси в рамках обмена удерживаемыми лицами – СМИ

03.12 / Сергей Кириенко: Волонтерам доверяет 90 процентов населения России

31.12 / Автоновости: Корейские бренды поставили рекорд на российском рынке

16.12 / Директор ФБК задержан в Москве

18.12 / Генштаб увидел в учениях НАТО подготовку к крупному военному конфликту

30.12 / Росприроднадзор будет публиковать данные о качестве воздуха в промышленных городах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика