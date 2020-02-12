Полиция США доработала электрокар Tesla Model 3

12.02.2020, 8:30, Новости дня

В полиции города Уэстпорта в США существенно доработали американский электрокар Tesla Model 3.

Осуществить проект удалось специалистам местной компании Whelen Engineering. В частности, электрическая модель получила доработанную охранную систему, которая ведет постоянную запись всего происходящего вокруг. Кроме того, при помощи данной доработки удалось сократить расходы полиции на 3 тысячи долларов, исключив траты на приобретение дополнительных камер.

Ранее местная полиция использовала в штате внедорожники Ford Explorer, тогда как новые электрокары позволяют экономить около 11 тысяч долларов на обслуживание, тогда как на дизельные модели уходило до 13,7 тысяч долларов.