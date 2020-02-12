Вспышка коронавируса может повлиять на торговую сделку США и Китая

12.02.2020, 8:30, Новости дня

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Вспышка коронавируса может сказаться на закупках Китаем американской сельскохозяйственной продукции в рамках торгового соглашения первой фазы, сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом сообщает Reuters.

"Мы ожидаем, что сделка первой фазы позволит Китаю импортировать больше продовольствия и откроет эти рынки для американских фермеров, но, разумеется, поскольку мы наблюдаем, как вспышка коронавируса разворачивается в Китае, это может повлиять на то, насколько велики будут, по крайней мере в текущем году, закупки", — сказал О'Брайен на мероприятии в Атлантическом совете.

15 января США и Китай подписали торговое соглашение первой фазы. В рамках сделки в ближайшие два года Китай обязуется вложить в покупку американских товаров на 200 миллиардов долларов больше, чем в 2017 году. В том числе Китай должен увеличить закупки американской сельхозпродукции на 40 миллиардов долларов в течение следующих двух лет.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили свою приверженность реализации торгового соглашения первой фазы.

О'Брайен также отметил во вторник, что Китай играет важную роль в глобальной цепочке поставок, и коронавирус может вызвать перебои в ней.

"Нет никаких сомнений в том, что вирус может оказать влияние на экономику США, а также на мировую экономику", — добавил он.



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Вспышка коронавируса может повлиять на торговую сделку США и Китая

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