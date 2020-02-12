Россияне выбрали лучшую мелодраму XXI века

12.02.2020, 8:30, Новости дня

Россияне назвали фильм Ника Кассаветиса «Дневник памяти» лучшей мелодрамой XXI века.

Проект «Кино Mail.ru» изучил все полнометражные фильмы в жанре мелодрамы с 2000 года ко Дню святого Валентина, передает РИА «Новости» .

«В результате изучения и подсчета зрительских рейтингов, проекту удалось определить лучшую мелодраму XXI века – ею стала лента 2004 года «Дневник памяти» с Райаном Гослингом и Рейчел МакАдамс в главных ролях», – рассказали в пресс-службе проекта.

В тройку лидеров также вошли «Загадочная история Бенджамина Баттона» Дэвида Финчера и «Великий Гэтсби» База Лурмана.

Также в список вошли картины «Спеши любить», «Виноваты звезды», «Амели», «Дневник Бриджит Джонс», «Кейт и Лео» и другие.

Лучшей российской мелодрамой стала «Аритмия» Бориса Хлебникова. Также рейтинг включает «Приходи на меня посмотреть», «Благословите женщину» и «Неадекватные люди».

«Дневник памяти» снят по мотивам одноименного романа американского писателя Николаса Спаркса. В основу картины легла любовная история бедняка и девушки из богатой семьи. Но, как и принято в этом жанре, родители юной красавицы разлучают влюбленных.

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