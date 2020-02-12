Россияне выбрали лучшую мелодраму XXI века

12.02.2020, 8:30, Новости дня

Россияне назвали фильм Ника Кассаветиса «Дневник памяти» лучшей мелодрамой XXI века.

Проект «Кино Mail.ru» изучил все полнометражные фильмы в жанре мелодрамы с 2000 года ко Дню святого Валентина, передает РИА «Новости» .

«В результате изучения и подсчета зрительских рейтингов, проекту удалось определить лучшую мелодраму XXI века – ею стала лента 2004 года «Дневник памяти» с Райаном Гослингом и Рейчел МакАдамс в главных ролях», – рассказали в пресс-службе проекта.

В тройку лидеров также вошли «Загадочная история Бенджамина Баттона» Дэвида Финчера и «Великий Гэтсби» База Лурмана. 

Также в список вошли картины «Спеши любить», «Виноваты звезды», «Амели», «Дневник Бриджит Джонс», «Кейт и Лео» и другие.

Лучшей российской мелодрамой стала «Аритмия» Бориса Хлебникова. Также рейтинг включает «Приходи на меня посмотреть», «Благословите женщину» и «Неадекватные люди».

«Дневник памяти» снят по мотивам одноименного романа американского писателя Николаса Спаркса. В основу картины легла любовная история бедняка и девушки из богатой семьи. Но, как и принято в этом жанре, родители юной красавицы разлучают влюбленных. 

Ранее жена сценариста фильма «Москва слезам не верит» раскрыла ошибку в фильме.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Россияне выбрали лучшую мелодраму XXI века

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / В 2019 году трудовые мигранты перевели в Украину около $12 млрд

25.01 / После торговой войны с Китаем Трамп нацелился на Европу

03.01 / Генсек ООН пообщался с постпредом США в связи с убийством Сулеймани

03.12 / Адвокат сообщил, что дело в отношении пилота SSJ 100 Евдокимова завершено

06.02 / Число больных раком за следующие 20 лет может вырасти на 60% – ВОЗ

11.01 / BMW девятый год подряд достигает рекордные продажи

31.12 / Автоновости: У Geely появится действительно огромный кроссовер

28.01 / Самарского депутата заподозрили в подготовке убийства супруга

10.12 / Путин назвал убитого в Берлине Хангошвили «кровавым человеком»

24.12 / Митрополит РПЦ владеет недвижимостью в Испании стоимостью около 1 млн евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика