В Китае число жертв нового коронавируса достигло 1113

12.02.2020, 8:30, Новости дня

По состоянию на конец суток 11 февраля количество жертв нового коронавируса достигло 1113. Об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Общее число инцифированных составило 44653 человек, 4740 вылечились и были выписаны из больницы. В тяжелом состоянии находятся 8204 человека.

77 подтвержденных случаев были зарегистрированы в Гонконге, Макао и на Тайване.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.