В РФ выросли продажи легковых автомобилей

12.02.2020, 8:30, Новости дня

В январе 2020 года на российском рынке удалось реализовать порядка 7 тысяч новых легковых автомобилей.

Данный результат на 6,8 процента больше, чем за аналогичный промежуток 2019 года. Наибольшим спросом у местных покупателей пользуется продукция отечественного бренда ГАЗ, который в минувшем месяце реализовал свыше 3,6 тысяч новых машин. Этот показатель на 13,8 процентов превзошел результат на отечественном рынке.

На втором месте остается продукция компании УАЗ, которая продала в РФ около 1,1 тысячи машин с приростом на 8,6 процентов. В тройку лидеров также вошла продукция компании Ford, которая реализовала в РФ около 750 новых легковых машин, увеличив спрос на 12,2 процента по сравнению с 2019 годом.



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В РФ выросли продажи легковых автомобилей

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