Двухмесячного младенца нашли у станции метро на западе Москвы

12.02.2020, 8:30, Новости дня

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Сотрудник столичной подземки обнаружил маленького ребенка в переходе у станции "Парк Победы". Двухмесячного мальчика экстренно доставили в больницу, о его состоянии ничего не сообщается.

Закутанного в одеяло малыша, как уточняет РЕН ТВ, нашел работающий на станции "Парк Победы" электрик, он же вызвал на место бригаду скорой помощи.

Как долго ребенок находился без присмотра, остается неизвестным, как и то, кто его родители. Стражи порядка сейчас пытаются установить маму младенца.



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Двухмесячного младенца нашли у станции метро на западе Москвы

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