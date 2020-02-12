Япония решила разработать систему самоподрыва северокорейских ракет

12.02.2020, 8:26, Новости дня

Министерство обороны Японии намерено разработать средства радиоэлектронной борьбы против баллистических ракет, запускаемых в КНДР, сообщили СМИ.

Как сообщила газета «Санкэй», работы над проектом начинаются в нынешнем году и должны дать результат через пять лет. При этом речь идет о том, чтобы с помощью мощного излучения нарушать обмен телеметрической информацией между ракетой и наземной базой, откуда она была запущена, передает ТАСС.

Предполагается производить электронный перехват на самом раннем этапе полета ракеты. После потери связи с базой в ней должен сработать механизм самоподрыва, поскольку в Пхеньяне, по утверждению японской стороны, опасаются, что бесконтрольно летящая ракета может сойти с курса и, например, ударить по соседнему Китаю.

На предварительные разработки по созданию таких устройств в проекте госбюджета на 2020 финансовый год (начинается 1 апреля) предполагается выделить около 35 млн долларов.

В конце декабря сообщалось, что в 2020 году Япония планирует заняться разработкой национальной системы ПРО, способной перехватывать баллистические ракеты со сложной траекторией полета.



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Япония решила разработать систему самоподрыва северокорейских ракет

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