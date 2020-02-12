Тина Канделаки ответила на критику Станислава Садальского

12.02.2020, 8:21, Разное

Тина Канделаки дала ответ на критику Станислава Садальского. Актёр в Instagram раскритиковал слова о самостоятельном достижении телеведущей своего положения в современной медиасфере.

Садальский отметил, что Канделаки смогла добиться успеха благодаря помощи многих людей. При этом Наталья Билан якобы по наушнику диктовала Канделаки умные фразы. Сама продюсер отказалась давать комментарий по данному заявлению Садальского. Тина Канделаки отметила, что достаточно спокойно реагирует на слова актёра и прочих известных лиц, уверенных в знании деталей жизни телеведущей лучше неё самой.

Знаменитость отметила, что считает лестным видеть, насколько её судьба интересна друзьям и недоброжелателям. Канделаки призвала продолжать дышать ей в спину, поскольку попутный ветер будет полезным.