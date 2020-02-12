Тина Канделаки ответила на критику Станислава Садальского

12.02.2020, 8:21, Разное

Тина Канделаки дала ответ на критику Станислава Садальского. Актёр в Instagram раскритиковал слова о самостоятельном достижении телеведущей своего положения в современной медиасфере.
Садальский отметил, что Канделаки смогла добиться успеха благодаря помощи многих людей. При этом Наталья Билан якобы по наушнику диктовала Канделаки умные фразы. Сама продюсер отказалась давать комментарий по данному заявлению Садальского. Тина Канделаки отметила, что достаточно спокойно реагирует на слова актёра и прочих известных лиц, уверенных в знании деталей жизни телеведущей лучше неё самой.

Знаменитость отметила, что считает лестным видеть, насколько её судьба интересна друзьям и недоброжелателям. Канделаки призвала продолжать дышать ей в спину, поскольку попутный ветер будет полезным.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Тина Канделаки ответила на критику Станислава Садальского

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Пятый марсоход NASA получит имя в марте

26.12 / В 2019 году в России вдвое снизилась стоимость мобильного интернета

02.12 / Известный режиссер схватил Бориса Моисеева за волосы и насильно окунул в воду

11.12 / Мнение: Фейк-ньюс от «Первого канала»

30.01 / Мальчик увидел, как из шкафа вылезли «Кукольные люди»

29.12 / Египетский медик Ахмед Сабри назвал 12 преимуществ употребления йогурта перед сном

11.12 / «Неотразима»: Бабкина восхитила россиян новым имиджем

05.01 / Наука: Если вы краснеете от алкоголя, для вас выпивка может способствовать развитию болезни Альцгеймера

24.01 / Есть пострадавшие: на Урале в жилом доме взорвался газ

02.12 / Мнение: История успеха: как стать программистом в 47 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика