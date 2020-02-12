Samsung показала телевизор 8K диагональю 583 дюйма

12.02.2020, 8:21, Разное

Samsung продемонстрировала телевизор диагональю 583″ с матрицей стандарта 8K. Оценить устройство можно на мероприятии ISE-2020, которое проходит в Амстердаме.
Компания Samsung создала модульный телевизор марки The Wall на базе матрицы типа MicroLED. Первоначально производитель показал модель с дисплеем диагональю 146”. В конце прошлого года компания появилась на рынке с продуктом серии The Wall. Телевизор получил разрешение 4K и ценник в $490 тысяч. Помимо этого было представлено устройство диагональю 219” на 6K и 292” — 8K. Стоимость старшей модели была заявлена на уровне $1,68 млн без добавления налоговых отчислений.

Теперь имеются сведения о расширении линейки модульных продуктов The Wall. Уже имеется анонс двух моделей с диагональю 437” и 583”. Оба телевизора получат разрешение стандарта 8K. Стоимость новинок пока не называется.



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Samsung показала телевизор 8K диагональю 583 дюйма

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