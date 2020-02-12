Социалист Сандерс победил на праймериз в штате Нью-Гэмпшир

12.02.2020, 8:14, Новости дня

ВАШИНГТОН – Сенатор Берни Сандерс, который называет себя демократическим социалистом, вырвался вперед в предвыборной гонке среди демократов, которые во вторник приняли участие в президентских праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

После подсчета почти 90 процентов бюллетеней Сандерс, лидер прогрессивного крыла Демократической партии, победил, получив 26 процентов голосов.

Бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич немного отстал от него, получая 24,4 процента.

Сенатор Эми Клобушар, которая надеялась на прорыв после удачного выступления на дебатах в пятницу, заняла третье место с 19,7 процента.

«Эта победа означает начало конца Дональда Трампа», – заявил Сандерс ликующим сторонникам, после того как телекомпании NBC и АВС объявили результаты, показывающие его лидерство.

От первой тройки значительно отстают сенатор Элизабет Уоррен (9,3 процента) и бывший вице-президент Джо Байден (8,4 процента).

Предвидя столь плачевный результат, Байден уехал из Нью-Гэмпшира в Южную Каролину, где состоятся следующие праймериз, еще до начала объявления первых результатов.

77-летний Байден ранее уже дважды выставлял свою кандидатуру на пост президента, но безуспешно.

В 2008 году он победил на выборах в качестве вице-президента при президенте Бараке Обаме. На этот раз он надеется остаться на плаву до праймериз в Южной Каролине 29 февраля и голосования сразу в нескольких южных штатах в «супервторник» 3 марта, где поддержка со стороны афроамериканцев должна стать его преимуществом.

«Все еще не закончилось. Все только начинается», – сказал Байден своим сторонникам в Южной Каролине.

Вскоре после закрытия участков в Нью-Гэмпшире, источники в избирательном штабе бизнесмена Эндрю Янга сообщили, что он снял свою кандидатуру и больше не участвует в президентской гонке.

Сенатор от Колорадо Майкл Беннет также прекратил кампанию во вторник в Нью-Гэмпшире.

После ухода Янга и Беннета, число кандидатов, борющихся за выдвижение от Демократической партии, сократилось до девяти.

Как сообщают NBC и CBS, Джо Байден и Элизабет Уоррен не набрали достаточно голосов среди жителей Нью-Гэмпшира для того, чтобы заручиться поддержкой делегатов, которые будут голосовать за единого кандидата от партии на Национальном съезде демократов в июле.

Согласно экзит-поллу, проведенному на участках, где голосовали республиканцы, полную и безоговорочную победу на республиканских праймериз одержал Дональд Трамп: его кандидатуру поддержали 86,6% избирателей-республиканцев (данные приводятся на основе экзит-поллов, проведенных в 20% избирательных участков). Бывший губернатор Массачусетса Уильям Уэлд получил поддержку от 8,2% республиканцев в Нью-Гэмпшире.

Победитель праймериз в Нью-Гэмпшире может получить преимущество в двух других штатах, Неваде и Южной Каролине, где голосование пройдет 20 и 29 февраля, соответственно. Затем последует «супервторник», когда голосование пройдет сразу в 14 штатах.

За день до праймериз в заснеженном Нью-Гэмпшире Трамп провел митинг для своих сторонников, на котором подверг критике кандидатов-демократов.

«Они дерутся друг с другом, они ополчились друг на друга, – сказал он. – Они не знают, что они делают».

Если лидерство Сандерса сохранится, он может закрепить свой статус фаворита, которому, впрочем, будут наступать на пятки два популярных центриста. Многие политологи сомневаются, что такой самопровозглашенный демократический социалист, как Сандерс, сможет сместить республиканского президента Дональда Трампа.

Действующий президент неоднократно осуждал социалистическую политику Сандерса, которая включает доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию для всех американцев.

Некоторые аналитики ожидают, что часть избирателей впишут в бюллетень имя бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Блумберг не был включен в бюллетени в Нью-Гэмпшире, решив сфокусироваться на других штатах, где голосование пройдет в ближайший месяц.

Тем не менее, недавно Блумберг стал объектом критики Трампа, что свидетельствует о том, что он начинает привлекать внимание среди других кандидатов.