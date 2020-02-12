Новый паркетник Geely Icon появился в продаже в Китае

12.02.2020, 8:14, Новости дня

В Китае начались продажи обновленного паркетника Geely Icon, который в дальнейшем может появиться на российском рынке.

Однако эксперты прогнозируют, что это может произойти не раньше, чем в следующем году. Напомним, официальная премьера кроссовера Geely Icon состоялась на осеннем автосалоне в Гуанчжоу. Автомобиль получил достаточно привлекательный дизайн, выраженный новыми бамперами, решеткой радиатора, а также двухуровневой головной оптикой.

Новинка выполнена на архитектуре BMA, которая разработана специалистами шведской марки Volvo. Под капотом кроссовера Geely Icon установлен 1,5-литровый турбированный двигатель на 177 л.с. мощности. Паркетник приводится в движение 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.