Недорогой аналог внедорожника Jeep Wrangler получил новый мотор

12.02.2020, 8:14, Новости дня

Китайский автомобильный гигант BAIC в скором времени представит публике обновленную модель внедорожника Beijing BJ40 Plus.

В числе изменений отмечается обновленный кузов, а также модернизированная силовая установка. Специалисты признали, что новый внедорожник по своему стилю напоминает модель американского конкурента Jeep Wrangler. Разработчики оснастили автомобиль улучшенным обвесом, расширенными колесными арками, а также светодиодной оптикой.

В салоне расположен мультимедийный комплекс с тачскрином. Под капотом внедорожника Beijing BJ40 Plus установлен 2,3-литровый турбированный двигатель с мощностью 250 л.с. Модель получила шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.



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Недорогой аналог внедорожника Jeep Wrangler получил новый мотор

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