Правила компенсации ущерба владельцам недвижимости захотели изменить

12.02.2020, 8:12, Новости дня
В Минэкономразвития предложили изменить правила возмещения убытков владельцам земли и расположенной на ней недвижимости, следует из законопроекта, размещенного на портале нормативных правовых актов.
Документ был разработан в рамках исполнения поручения правительства от ноября 2019 года, а также ноября и декабря 2018 года.
Указывается, что помимо собственников на возмещение убытков также смогут претендовать арендаторы сельхозземель и производственных помещений.
Размер убытков будет определяться, исходя из реального ущерба и упущенной выгоды, его размер будут устанавливать оценщики. Также предложено разработать правила оценки урона сельхознасаждениям. Возмещать ущерб можно будет как деньгами, так и недвижимостью.
Возмещение потребуется, в частности, при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков или при изменении зон с особым использованием земель.
Собственники недвижимости, согласно Земельному кодексу, в данный момент могут рассчитывать на возмещение убытков, однако на практике из-за отсутствия четких правил получить компенсацию непросто.
Напомним, в июле в РФ изменились правила сделок с недвижимостью.
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