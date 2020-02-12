Правила компенсации ущерба владельцам недвижимости захотели изменить

12.02.2020, 8:12, Новости дня

В Минэкономразвития предложили изменить правила возмещения убытков владельцам земли и расположенной на ней недвижимости, следует из законопроекта, размещенного на портале нормативных правовых актов.

Документ был разработан в рамках исполнения поручения правительства от ноября 2019 года, а также ноября и декабря 2018 года.

Указывается, что помимо собственников на возмещение убытков также смогут претендовать арендаторы сельхозземель и производственных помещений.

Размер убытков будет определяться, исходя из реального ущерба и упущенной выгоды, его размер будут устанавливать оценщики. Также предложено разработать правила оценки урона сельхознасаждениям. Возмещать ущерб можно будет как деньгами, так и недвижимостью.

Возмещение потребуется, в частности, при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков или при изменении зон с особым использованием земель.

Собственники недвижимости, согласно Земельному кодексу, в данный момент могут рассчитывать на возмещение убытков, однако на практике из-за отсутствия четких правил получить компенсацию непросто.

Напомним, в июле в РФ изменились правила сделок с недвижимостью.



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Правила компенсации ущерба владельцам недвижимости захотели изменить

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