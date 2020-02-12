Сандерс стал лидером праймериз в Нью-Гэмпшире

12.02.2020, 8:12, Новости дня

Сенатор Берни Сандерс стал лидером прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.

По итогам обработки результатов на 90% участков для голосования, Сандерсу отдали предпочтение около 26% избирателей – свыше 70 тыс. человек, передает РИА «Новости».

На втором месте с 24,4% финишировал Пит Буттиджич, на третьем – сенатор Эми Клобушар (19,8%). Четвертое место заняла сенатор Элизабет Уоррен (9,3%), пятое – лидер соцопросов бывший вице-президент Джо Байден (8,4%).

Несмотря на неполные данные голосования, эксперты и ведущие американские СМИ прогнозируют, что принципиально ситуация не изменится и победитель уже определен.

Ранее сообщалось, что после скандальных кокусов демократов в Айове уровень поддержки Джозефа Байдена, претендующего на выдвижение кандидатом в президенты США, снизился до 17% по всей стране.

Напомним, старт президентской гонки в США ознаменовался громким скандалом. Организаторы не смогли вовремя опубликовать результаты голосования демократов в штате Айова.



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Сандерс стал лидером праймериз в Нью-Гэмпшире

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