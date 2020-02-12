В Китае казнен мужчина, убивший врача

12.02.2020, 8:06, Новости дня

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В Китае приведен в исполнение cмертный приговор в отношении мужчины, который совершил умышленное убийство врача.

Распоряжение о казни было отдано Народным судом средней ступени города Сюаньчэн, передает ТАСС.

В марте 2018 года Вэй Минь совершил нападение на врача Народной больницы уезда Цзин в провинции Аньхой. Мужчина нанес врачу несколько ножевых ранений из-за возникшего конфликта. В этот же день от полученных травм медик скончался.

Напавший на врача Вэй Минь ранее неоднократно приговаривался к различным срокам тюремного заключения за нанесение побоев, изнасилование, наркотики, грабеж.



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В Китае казнен мужчина, убивший врача

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