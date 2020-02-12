В мире: Европа пытается придумать РФ новые проблемы

12.02.2020, 8:05, Новости дня

На Мюнхенской конференции по безопасности будут много говорить о России. Причем, Россию считают одновременно и «самым непосредственным и откровенным вызовом» Западу, и страной, которая «уже давно берет вес не по силам». При том, что проблемы раскола Европы очевидны, там по-прежнему питают надежды на глобальные проблемы Москвы и всячески пытаются найти их первые признаки.

На Мюнхенской конференции, остающейся главной атлантической внешнеполитической площадкой, соберутся десятки видных политиков из сорока стран – президенты, премьер-министры, министры иностранных дел и обороны. Будет Макрон, Помпео, приедет и Сергей Лавров. Накануне открытия конференции был опубликован доклад, посвященный главным образом проблеме слабеющего Запада: уже три года как сами атлантисты признают то, о чем РФ говорила еще до Крыма и избрания Трампа. Эпоха Западного господства закончилась, да и единого Запада скоро не будет.

Как в докладе, так и в различных интервью руководителя конференции Вольфганга Ишингера, повторяется мысль о том, что «мы наблюдаем «распад Запада как относительно сплоченной геополитической конфигурации». США и Европа, как минимум с начала президентства Дональда Трампа, более не преследуют одинаковые цели. Также и европейцы между собой уже давно не так едины, как надеялись на это после окончания холодной войны.

Изменился и вес Запада в мире: в экономике США и Европа уже давно не занимают главенствующего положения, да и в целом Запад, «являвшийся основой миропорядка, попал под давление». Но при том, что Ишингер в первую очередь атлантист, он еще и европеец:

«Я крайне взволнован несостоятельностью европейского сообщества. То, что ЕС с почти 500 млн жителями во многих кризисах не может продемонстрировать свою дееспособность, которую он должен бы показать, крайне постыдно. Почему мы, собственно говоря, абсолютно неспособны внести свой вклад в окончание войны в Сирии? Мне становится плохо, когда я смотрю на ситуацию в Сирии, Ираке и Ливии».

Ближний Восток немецкий аналитик называет в качестве примера. Но в самом докладе прямо говорится не только о том, что у ЕС нет действенного решения для очагов напряженности и войн у его внешних границ, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и о том, что в настоящий момент Европа не в состоянии без помощи США отразить атаку РФ на Прибалтику. И в целом без США защита Европы в настоящий момент невозможна. Но кто же угрожает Европе?

Или, может быть речь идет не о военной угрозе, и не Европе – а угрозе единству Запада, которое и так, без внешнего вмешательства, расшатывается и сыпется?

Может быть Европа и США удаляются друг от друга потому, что понимают, чувствуют закат эпохи западной гегемонии,

то есть провал той модели глобализации, которую они вместе пытались навязать всему миру и пытаются спасти каждый сам себя?

Мюнхенские докладчики не рассуждают в таких категориях: они все-таки атлантисты, и хотя считают нынешний кризис западного единства серьезнейшим испытанием, надеются все-таки на «лучшее», то есть на сохранение западного единства. Поэтому уделяют большое внимание вызовам со стороны – тем, кто пытается расшатать треснувшее единство Запада:

«В период, сформированный относительным упадком Запада и относительным подъемом незападного мира, иметь единую западную стратегию, казалось бы, еще важнее. Увы, в последние годы наблюдается отчуждение и расхождение во взглядах на важнейшие политические вызовы — от контроля над вооружениями и глобальной торговли до изменения климата или роли международных институтов.

Поэтому неудивительно, что другие пытаются воспользоваться этими трещины в своих целях. На прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности представители Китая, Ирана и РФ поспешили подчеркнуть трансатлантические различия и в качестве лучших партнеров Европы предложили себя».

Заметим, что предложили той, кто не может ничего решить как по причине сохраняющейся зависимости от англосаксонского направляющего руководства, так и вследствие укоренившейся привычке быть ведомым в рамках единого Запада. Но если этого единства уже нет, точнее оно заканчивается на наших глазах, надо принимать какие-то стратегические решения, а не ограничиваться простым повторением красивых слов о том, что «Европа должна взять свою судьбу в свои руки», как это делают Меркель и Макрон.

Даже в мюнхенском докладе признается, что Европа все больше утрачивает инициативу как на мировой арене, так и в отношении собственного будущего. В докладе часто вспоминают и цитируют Макрона, который в последнее время всячески пытается взбодрить европейцев:

«Возьмем, к примеру, Индию, Россию и Китай. Сегодня у них гораздо больше политического вдохновения, чем у европейцев. Они придерживаются логического подхода к миру, у них есть подлинная философия, находчивость, которую мы в определенной степени утратили. И эта перетасовка карт серьезным образом влияет на нас».

И именно РФ называется в докладе «самым непосредственным и откровенным вызовом» Западу в последние годы. Оцениваются российские успехи на мировой арене в 2019 году – «не имея сильных козырей Москва сумела добиться ряда внешнеполитических побед: восстановить полноценное членство в Парламентской Ассамблее Совета Европы, продать системы ПВО С-400 члену НАТО Турции, зацементировать свой статус «основного игрока» на Ближнем Востоке»

На самом деле, все эти успехи являются следствием той стратегии, которой РФ придерживалась все последние годы, не говоря уже о том, что и продажа С-400 Турции, и закрепление влияния РФ на Ближнем Востоке произошли задолго до 2019 года. В прошлом году они просто наиболее ярко проявились (например, с началом поставок С-400), но все это было предсказуемо и раньше, как и возвращение РФ в ПАСЕ, нужное Европе не в меньшей степени, чем нам.

Нормализация отношений с Россией нужна Европе исходя из ее собственных интересов.

Об этом постоянно напоминает Владимир Путин, и именно на это делает ставку Москва. Как только в Европе начнут меньше оглядываться на атлантическую солидарность (довольно условную в данный момент из-за нахождения в Белом доме Трампа, который вообще-то является противником атлантизма), отношения с Россией начнут все заметней выправляться.

Собственно говоря, именно к этому и призывает Макрон, постоянно напоминающий, что без прояснения отношений с РФ никакого безопасного европейского будущего не построить. Макрон, изначальный атлантист по своим взглядам, не становится евразийцем. Он просто пытается вывести Европу из невыгодной ловушки конфронтации с Россией. В ответ на его предложения ему рассказывают о русской угрозе и атаке на Прибалтику.

Европа должна сама принимать решения. Ей бессмысленно ждать изменения позиции РФ по Украине или каких-либо других уступок в сфере наших национальных интересов. Как и делать ставку на политический кризис в нашей стране, благодаря которому Москва станет сговорчивей. Однако в мюнхенском докладе заметна надежда на такое развитие событий:

«В условиях продолжающейся экономической стагнации, отсутствия роста реальных доходов и крайне непопулярной пенсионной реформы уровень поддержки Путина резко снизился. Эти события, а также перестановки в правительстве в начале 2020 года говорят о том, что внутренние основы для глобального проецирования российской мощи постепенно изнашиваются и ослабевают. Москва уже давно берет вес не по силам».

К этому можно добавить и содержащиеся в докладе «предсказания» серьезных испытаний в российско-китайских отношениях, и глумливое обозначение РФ как «путемкинской деревни», то есть все той же надежды на то, что РФ споткнется и сдуется.

Дело не в том, что такие оценки предвзяты, а в том, что непонятно, откуда уверенность, что РФ «берет вес не по силам». Можно напомнить, как в 2014-м году РФ предсказывали экономический крах, восстание элит и народный бунт. Это больше похоже на самоуспокоение европейцев: да, единство Запада трещит по швам, у нас нет воли и геополитической стратегии, мы не можем определится, как нам выстраивать отношения с Россией, но русские скоро надорвутся, так что можно и подождать.

Так можно и дождаться. Но только не русских уступок, а собственного заката, печального и беспросветного.

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