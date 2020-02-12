Диетологи назвали продукты, способные замедлить процессы старения

12.02.2020, 8:04, Разное

Диетологи назвали продукты, способные замедлить процессы старения. Весь секрет заключается в высоком содержании в них коллагена.
Многие исследователи называют коллаген «клеем», который поддерживает упругость кожи и её молодость. Диетологи подчёркивают: для того, чтобы замедлить процесс старения и избежать артрита, необходимо сбалансированное питание. Так, в мясном (костном) бульоне содержится биоактивная форма белка: навар из говядины поддерживает здоровье кожи, а из индейки или курицы сохраняет суставы. Кроме того, коллаген есть и в яичном желтке. Для его синтеза, а также увлажнения кожи изнутри полезно употреблять в пищу лосося.

Овощи, фрукты и ягоды помогают предотвращению многих заболеваний. В составе зелёных овощей есть хлорофилл, который увеличивает процент проколлагена. В помидорах и томатном соке содержится антиоксидант, сохраняющий целостность кожи во время пребывания на солнце. Употребление цитрусовых, малины, клубники, ежевики и клюквы способствует выработке коллагена и защите от токсинов.
Как известно, тыквенные семечки насыщены цинком, который активизирует синтез коллагена и тормозит процесс распада белка.

Диетологи объясняют: сбалансированное питание –один из самых важных аспектов сохранения молодости. Однако в дополнение к этому необходимо заниматься спортом, а также отказаться от вредных привычек.



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Диетологи назвали продукты, способные замедлить процессы старения

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