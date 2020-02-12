В Израиле рисуют карты с аннексированными палестинскими территориями

12.02.2020, 8:04, Новости дня

Правительство Израиля создаёт карты, основанные на плане Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, пишет One America News: эти карты включают в себя территории, сейчас занятые Палестинской автономией. Кроме того, Израиль останавливает сельскохозяйственный экспорт Палестины, что может стать для неё сильным экономическим ударом. Отмечается, что Палестина отвергает план Трампа, однако его могут одобрить на международном уровне — и тогда палестинцам будет предоставлено четыре года на реакцию.

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастает: израильское правительство создаёт карту, включающую в себя аннексированную территорию, основываясь на плане администрации Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию.

Правительство Израиля использует план Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию в качестве платформы для новых мер в отношении Палестины. Однако нарастание взаимных трений между Израилем и Палестиной происходит из-за предложения:

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля: Я надеюсь, что палестинцы примут этот план и вместе с Израилем будут строить мирное и процветающее будущее. Я также надеюсь, что и другие наши арабские соседи примут этот план и проложат путь к примирению с Израилем, что может стать залогом прекрасного будущего.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство страны рисует карты территорий Западного берега реки Иордан, которые преимущественно заняты Палестинской автономией. В них входят израильские поселения, включая территории вдоль Иорданской долины, занятые израильскими войсками. По словам Нетаньяху, создание карт не займёт много времени, а за основу взят план Трампа по ближневосточному урегулированию.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ: Израиль получит поддержку США в установлении израильских законов в Иорданской долине, северной части Мёртвого моря, а также во всех израильских сообществах Иудеи и Самарии. Процесс нанесения на карту территорий, переходящих Израилю по плану Трампа, уже в самом разгаре.

Кроме того, израильское правительство останавливает палестинский сельскохозяйственный экспорт, идущий через Иорданию. По словам палестинского министра сельского хозяйства, Палестина поставляет 60 типов сельскохозяйственной продукции примерно в 100 стран мира. Запрет включает в себя финики, медицинские травы и оливковое масло. Власти Палестины говорят о том, что это будет особенно сильный удар по палестинской экономике.

ИБРАХИМ АЛЬ-ДАЙК, фермер: Всё это должно быть поставлено в 26 стран до Рамадана, который пройдёт в феврале-марте. Если мы не сможем поставить свои товары в этот срок, наши контракты с торговцами финиками по всему миру окажутся под угрозой, поскольку торговцы будут искать альтернативные варианты.

В прошлом месяце Дональд Трамп предложил план по мирному ближневосточному урегулированию, который включает в себя создание независимого палестинского государства. План предоставляет Палестине столицу в восточном Иерусалиме, где, по словам Трампа, будет находиться американское посольство. Президент США заявляет, что его план должен стимулировать диалог между Палестиной и Израилем, а также предоставляет Палестине возможность для переговоров.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Палестинцы могут задействовать приемлемые отсрочки для того, чтобы изучить план, организовать переговоры с Израилем, достигнуть необходимых критериев государственности и стать по-настоящему независимым и прекрасным государством.

Палестинские власти считают, что план Трампа сделает Палестину нежизнеспособной: они говорят, что у них не будет вооружённых сил, контроля за границами и открытых торговых и финансовых каналов.

Несмотря на то что Палестина отвергает мирную сделку, в случае её одобрения на международном уровне территория, предназначенная Палестине, будет заморожена на четыре года: таким образом, палестинцам будет предоставлено время на то, чтобы отреагировать.

Дата выхода в эфир 10 февраля 2020 года.