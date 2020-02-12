Продление СНВ III, это лучший сигнал Китаю

12.02.2020, 8:04, Новости дня

Если Москва и Вашингтон продлят договор об СНВ-III, это будет лучшим сигналом для Китая о дальнейших переговорах по сокращению ядерного оружия. Как пишет The Washington Post, в случае, если действие договора не будет продлено, то откроется путь к новой опасной гонке вооружений, которая вряд ли нужна миру.



Reuters

Через год закончится действие договора о контроле над ядерными вооружениями СНВ-III. Как пишет The Washington Post в своей редакционной статье, если Москва и Вашингтон не продлят данное соглашение, то откроется путь к новой опасной гонке вооружений, которая вряд ли нужна миру.

Новый договор СНВ, который ограничивает Соединённые Штаты и Россию 1550 развёрнутыми стратегическими ядерными боеголовками и 700 средствами доставки, истекает 5 февраля 2021 года. В договоре прописана процедура его продления на пять лет, и президент РФ Владимир Путин призвал Соединённые Штаты начать переговоры по её реализации. Но к сожалению, пишет издание, администрация Трампа не торопится.

Если новый СНВ провалится, то обе страны смогут развернуть больше ядерных боеголовок и создать новые поколения оружия и систем доставки. Хотя обе страны последовательно модернизировали ядерные силы, они придерживались ограничений этого договора. Без него все эти ограничения будут отменены. РФ в последнее время хвасталась новыми программами, такими как гиперзвуковая ракета, а Соединённые Штаты подтвердили развёртывание новых ядерных боеголовок малой мощности на баллистических ракетах подводного базирования. И эти события — лишь намёк на то, что произойдёт с ядерной гонкой вооружений.

Как заключает американское издание, стремление администрации США посадить Китай за стол переговоров по ядерному оружию является достойной целью в долгосрочной перспективе, однако Китай заявил, что не присоединится к переговорам, пока Вашингтон и Москва, которые имеют гораздо больший арсенал, серьёзно не займутся сокращениями.

Сейчас требование включения Китая выглядит скорее как защитная мера от продления нового СНВ, чем реальная попытка сохранить договор в силе. Однако если администрация Трампа действительно заботится о привлечении Китая, то скорейшая работа по продлению СНВ-III будет лучшим сигналом Китаю о будущих переговорах, чем решение расторгнуть договор.

«Контроль над вооружениями требует политической воли. Обязательные и поддающиеся проверке договоры стоят этих усилий. Эти вооружения сами по себе катастрофичны по своей мощи, как и всегда. Неужели мы потеряли силу воли, чтобы удержать их в узде?» — задаётся вопросом The Washington Post.