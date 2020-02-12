Власти Узбекистана приказали студентам вернуться домой из таджикистанских вузов

12.02.2020, 7:53, Новости дня

Министерство образования Узбекистана объявило, что до 15 февраля отзывает своих граждан из вузов Таджикистана. Всего в Таджикистане сегодня учатся около 5 тысяч студентов из Узбекистана. Официально учащимся объяснили решение тем, что таджикистанские университеты не состоят в Национальном рейтинге Узбекистана, а значит качество получаемого в них образования находится под сомнением.

Власти Узбекистана обещают, что все студенты, которые ранее учились в таджикистанских вузах, будут иметь возможность после возвращения продолжить учебу на родине. Но как это будет реализовано, до сих пор не известно. Учебные программы в разных вузах отличаются, и нет гарантии, что те, кто перевелись посреди учебного года, смогут наверстать пропущенные предметы.

К тому же, по законам Таджикистана, перевестись в другое учебное заведение можно исключительно по окончании первого курса, а студенты второго и третьего курсов могут это сделать лишь летом, после сдачи сессии. Эти правила означают, что сейчас узбекистанские студенты просто не получат свои документы из вузов, в которых учатся. Кроме того, решение о переводе еще и должно быть согласовано администрациями вузов двух страны, а сделано ли это – неизвестно.

Все это приводит к тому, что все студенты из Узбекистана в последние дни с утра до вечера стоят в очередях за академическими справками, которые подтверждают сданные ими дисциплины, и пытаются понять, где они будут учиться после возвращения и примут ли их новые вузы выданные им справки. У руководителей вузов, где они учатся, ясности в этом вопросе тоже нет. Они подчеркивают, что нигде в мире в учебные заведения не принимают учащихся по одной академсправке.

«На данный момент студентам из Узбекистана мы выдаем исключительно академическую справку: это то, что в любой момент может попросить каждый студент нашего вуза. На этом все, –подчеркивает Саади Косимов, проректор Педагогического университета Таджикистана (Душанбе), где учатся более двух с половиной тысяч студентов из Узбекистана. – До сегодняшнего дня ни одному студенту из тех, кто обратился к нам, мы не выдали никаких личных дел и прочих документов, которые можно подать в вузы Узбекистана для перевода».

Узбекистанские студенты Педагогического университета Душанбе решением своих властей недовольны.

«Я приехал сюда учиться, но наш президент подписал указ и сказал: «Приезжайте на родину, узбеки, и учитесь там!» – жалуется один из молодых узбекистанцев.

«Для перевода мне нужна справка, но ее мне не дают. Остальные факультеты получили, но нам, математикам, не выдали. Три или четыре дня уже пытаюсь получить справку», – возмущается еще один студент.

«У меня задолженность по одному предмету. И я с утра пытаюсь получить справку!» – недовольна его однокурсница.

Получить справки о сданных предметах и вернуться на родину узбекистанским студентам нужно до 15 февраля: именно такой срок установило Министерство образования Узбекистана для перевода в вузы страны, говорят студенты. Те, кто опоздают, поступить в вузы на родине не смогут. Другое опасение студентов – что полученные в Таджикистане дипломы им придется заново подтверждать дома. И если у очников с этим проблем не возникает, то у заочников и учащихся по системе дистанционного образования процесс может затянуться.

Еще один весомый повод для недовольства – стоимость учебы. В Таджикистане год обучения в вузах стоит всего $400 в год, в то время как в Узбекистане студентам придется заплатить в разы больше. При этом качество обучения, по словам студентов, не отличалось от домашних вузов:

«Нам здесь нормально преподают, мы довольны. Но нам заявили, что дипломы дистанционного обучения не будут признавать, и поэтому мы получаем академические справки», – жалуется одна из студенток.

Впрочем, некоторые студенты говорят, что рады вернуться домой:

«Конечно же, мы были довольны учебой. Но каждый хочет учиться у себя дома. Я каждый раз проезжаю 140 километров, чтобы попасть в университет», – говорит один из узбекистанцев.

«Да, дипломы придется провести через сертификацию в Узбекистане, это тяжело. Поэтому лучше дома учиться. Спасибо президенту Мирзиёеву за приглашение», – говорит одна из студенток.