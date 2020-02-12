Известно, как ленивцы экономят энергию

12.02.2020, 7:52, Новости дня

Немецкие специалисты рассказали, что ленивцы вынуждены крайне осторожно расходовать ценные калории, чтобы выжить. Оказывается, в этом им помогает строение их опорно-двигательного аппарата.

Инициаторами проведения масштабного исследования выступили сотрудники Университета Шиллера. Изначально ученые принялись выяснять, есть ли у ленивцев какие-то особенности строения тела. Известно, что животные питаются листьями, которые не дают им огромного количества калорий и, соответственно, энергии. Для экономии энергии ленивцы мало двигаются и много спят. В ходе эксперимента зоологи обнаружили, что у ленивцев не совсем обычное строение скелета и опорно-двигательной системы.

Эксперты смогли понять, что у ленивцев очень короткая лопаточная кость, которая помогает им набирать максимальное количество еды лапами.