Эксперты рассказали о причине развития болезни Паркинсона

12.02.2020, 7:52, Новости дня

Команда специалистов провела масштабное исследование, направленное на поиски настоящей причины развития болезни Паркинсона. Выяснилось, что дело может быть в единственном гене.

На протяжении длительного периода времени ученые пытались понять, почему болезнь Паркинсона возникает. Получив ответ на данный вопрос, исследователи сразу смогли бы разработать методы предотвращения развития недуга, а также методы его лечения. Несмотря на столь сильное желание экспертов исследовать заболевание, долгое время им не удавалось узнать что-то новое. Не так давно выяснилось, что болезнь Паркинсона напрямую связана с дефектом в гене АТР13А2.

Специалисты нашли доказательства того, что именно дефекты в изучаемом гене приводят к нарушению клеточного транспорта полиаминов и к гибели клеток. В ближайшее время ученые намерены выяснить, как другие дефекты болезни связаны с нарушением транспорта полиаминов.



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Эксперты рассказали о причине развития болезни Паркинсона

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