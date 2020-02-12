Изучена польза отказа от общественного транспорта

12.02.2020, 7:52, Новости дня

Исследователи из Новой Зеландии заявили, что отказ от использования общественного транспорта может способствовать более продолжительной жизни.

Недавно ученые предположили, что длительные поездки на общественном транспорте негативно влияют на продолжительность жизни человека. Дело в том, что такой способ передвижения не имеет ничего общего с физической активностью, которая так необходима организму человека. Чтобы получить доказательства данной теории, группа экспертов из Новой Зеландии организовала проведения ряда экспериментов, в которых принимали участие около 80% населения страны. Долгое время ученые анализировали имеющиеся данные, а затем все же нашли подтверждения собственной теории.

В итоге специалисты отметили, что людям полезнее всего передвигаться пешком или на велосипеде. Такие способы передвижения позволят продлить жизнь и улучшить ее качество, уверены авторы исследования.



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Изучена польза отказа от общественного транспорта

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