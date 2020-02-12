Ученые назвали главный симптом дефицита витамина В12

12.02.2020, 7:52, Новости дня

В ходе недавно проведенного исследования специалисты выяснили, что дефицит витамина В12 приводит к крайне негативным последствиям, среди которых ухудшение связей между нервами. Одним из наиболее важных симптомов нехватки данного витамина является шум в ушах.

Науке давно известно, что витамин В12 является очень важным витамином для человеческого организма. Дело в том, что именно он отвечает за нормальное кроветворение и неврологические процессы. В случае дефицита данного витамина происходит дегенерация спинного и головного мозга, а также периферических нервов, развивается анемия. Эксперты обнаружили, что одним из главных и первых симптомов нехватки витамина В12 является шум в ушах.

Этот шум может быть звонким, жужжащим, гудящим, свистящим, шипящим, пульсирующим. А избавиться от данного шума помогут такие продукты как мясо, семга, треска, яйца и другие молочные продукты.