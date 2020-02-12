Жительница Великобритании перепутала опухоль и беременность

12.02.2020, 7:37, Новости дня

Жительница Великобритании Кэти Холмс приняла злокачественную шестикилограммовую опухоль за беременность, сообщили СМИ.

Как пишет газета The Sun, девушка впервые почувствовала недомогание в сентябре 2016 года, ее мучили рвота, головокружение и сильные боли в животе. Врачи предположили, что у девушки гастроэнтерит и прописали ей лекарства.

Холмс регулярно посещала больницу с жалобами, но ей просто выдавали таблетки. Тем временем женщина заметила, что у нее начал расти и округляться живот, после чего она предположила, что беременна, передает РИА «Новости».

В декабре 2016 года Холмс почувствовала сильную боль в животе. Она сделала УЗИ, которое выявило в ее яичнике шестикилограммовую опухоль.

Врачи провели Холмс операцию по удалению опухоли и одного яичника. Анализы показали, что киста содержала раковые ткани. Благодаря своевременному лечению врачи предотвратили распространение раковых клеток.

В сентябре хирурги тюменской ОКБ №2 удалили у десятилетней девочки из брюшной полости опухоль с волосами и фрагментами зубов внутри.



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Жительница Великобритании перепутала опухоль и беременность

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