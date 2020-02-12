В астраханской школе рассказали о связи учительницы с девятиклассником

12.02.2020, 7:26, Новости дня

Об отношениях девятиклассника и учителя биологии знали практически все ученики старших классов астраханской школы, утверждает один из учащихся учебного заведения.

По словам подростка, «видео видел, наверное, каждый ученик школы», за исключением младшеклассников, сообщает «Пятый канал».

Школьник добавил, что учитель биологии была отличным специалистом. «Не знаю, что с ней случилось», – сказал он.

Ранее стало известно, что Следственный комитет проводит проверку информации о сексуальной связи учительницы и школьника в Астрахани.

Позднее было опубликовано видео, ставшее поводом к обвинению учительницы в связи с учеником.



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В астраханской школе рассказали о связи учительницы с девятиклассником

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