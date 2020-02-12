Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14

12.02.2020, 7:21, Разное

Компания Xiaomi представила шпионское устройство стоимостью $14. Оно открывает возможность выявить скрытые камеры, а также помогает в защите ценных предметов.

Сегодня конфиденциальность стала одним из ключевых вопросов обеспечения безопасности. Благодаря новым технологиям достаточно легко разместить малогабаритную камеру в пределах номера гостиницы, либо общественном туалете. Собранные материалы используются для шантажа людей при помощи снимков, демонстрирующих их наготу.

Компания Xiaomi создала для обеспечения защиты инфракрасный детектор Smoovie, открывающий возможность поиска камер. Он получил аккумулятор на 230 мАч и возможность работы через USB-шнур.



Устройство может применяться на протяжении 24 часов в режиме поиска камер. Устройство может применяться в целях защиты ценных предметов от хищения. Для этого достаточно прикрепить девайс к своему имуществу. Он имеет возможность выдавать сигнал тревоги и вибрацию. Когда устройство находится в соответствующем режиме, оно может генерировать послание на протяжении 72 часов.

Масса детектора Smoovie составляет 34 грамма, а механизм его использования достаточно прост. В целях выявления скрытых камер требуется активировать подачу питания, после чего надавить на функциональную кнопку для активации режима сканирования. После этого пользователь должен повторно нажать на функциональную клавишу и провести проверку помещения. Ведя наблюдение через специальный глазок, можно выделить разного рода подозрительные объекты.