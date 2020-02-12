В Раде указали на идеологическую ловушку для Зеленского

12.02.2020, 7:19, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку, решив признать советское руководство, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны, сообщил депутат Верховной рады Вадим Новинский.

Парламентарий назвал поступок украинского лидера «один из наиболее коварных тезисов, внедряемых в сознание граждан». Он также отметил ряд риторических и идеологических приемов, которыми Зеленский вслед за своим предшественником Порошенко продолжает неумело пользоваться. Например, тезис о том, что «победа над фашизмом ничего не дала Украине», и просто «один тоталитарный режим сменился другим», передает РИА «Новости».

«Украинская пропаганда считает, что советские военачальники «завалили немцев трупами», не обращая внимания на то, что в реальности потери составили 11,5 миллиона бойцов в СССР против 8,6 со стороны Германии, то есть соотношение 1 к 1,3. К тому же в Киеве забывают, сколько Украина потеряла в ходе оккупации нацистами, а это 13,5 миллиона человек», – сообщил Новинский.

По его словам, процесс пересмотра истории на Украине проходит в стиле наихудших традиций тоталитарных режимов. Украинцы в настоящее время являются свидетелями попыток перевернуть исторические ценности и правду с ног на голову.

Новинский отметил, что главная задача – подвергнуть сомнению, а после высмеять, довести до абсурда тот подвиг, который совершили народы бывшего СССР в борьбе с нацизмом в ходе Великой Отечественной войны.

Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз.

В Кремле отметили, что мнение Владимира Зеленского об ответственности СССР за начало Второй мировой войны наравне с нацистской Германией недопустимо.



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В Раде указали на идеологическую ловушку для Зеленского

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