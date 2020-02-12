В России больше нет зафиксированных случаев заражения коронавирусом

12.02.2020, 7:18, Новости дня

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В Забайкалье врачи выписали из больницы китайца, которого госпитализировали в конце января с коронавирусом. Несколько анализов подряд показали отсутствие инфекции в организме — пациент полностью здоров. Об этом сообщили журналистам в Ситуационном центре региона.

Ранее в Тюмени выписали второго пациента с таким же диагнозом. Таким образом, в РФ больше нет инфицированных коронавирусом.

В самом Китае из-за угрозы заражения предприятия работают с перебоями, в том числе поставщики сырья для российской лёгкой промышленности.

Как сообщил в эфире нашего канала замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, отрасль обеспечена запасами сырья как минимум до начала марта. Более того, Евтухов отметил, что отечественные компании могут выйти на новые рубежи.

С этим согласны и производители спортивного оборудования, в частности, хоккейной экипировки. В то время как американская НХЛ зависит от поставок клюшек из Китая и испытывает дефицит, в российской КХЛ такой зависимости нет.

В настоящее время в мире зарегистрировано свыше 45 тысяч случаев этого заболевания. 1114 человек скончались, выздоровели около пяти тысяч человек. Иностранные государства продолжают эвакуацию своих граждан из Китая.



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В России больше нет зафиксированных случаев заражения коронавирусом

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