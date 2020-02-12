Наука: Раскрыт механизм устойчивости акул к раку

12.02.2020, 7:08, Разное

Американские ученые выяснили, почему акулы редко болеют раком. Для этого исследователи провели анализ генов, которые кодируют важные для иммунитета белки.

Биологи выделили ДНК из нескольких видов акул, включая большую белую акулу (Carcharodon carcharias) и гигантскую акулу-молота (Sphyrna mokarran). Ученые обнаружили два активных гена, legumain и Bag1, которые связаны с иммунной системой животных. Их аналоги также присутствуют в клетках человека, где они способствуют формированию раковых опухолей. Так, Bag1 кодирует белок, блокирующий процесс запрограммированной клеточной гибели, при которой дефектные клетки уничтожаются.

Однако в акулах обнаруженные гены содержат мутации, изменившие их функцию. Ученые считают, что именно эти модификации привели к тому, что в морских хищницах legumain и Bag1 стали противораковыми.

Кроме того, исследователи нашли ряд генов, которые способствуют быстрому заживлению ран у акул и скатов, а также эффективной борьбе против инфекций. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Genomics.

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Наука: Раскрыт механизм устойчивости акул к раку

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