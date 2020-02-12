Мнение: Пожизненный срок

12.02.2020, 7:08, Разное

Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции. При этом за ними сохраняется право отказаться от этих полномочий, заявил глава комитета Павел Крашенинников.

Творчество конституционной комиссии подчиняется тому аппаратному хаосу, который наступил после 15 января. И который явно нарастает ввиду того, что организаторы путча практически с самого начала утратили организационную составляющую. Впрочем, терять было нечего — организация переворота выглядит на крепкую двойку, без малейшего проблеска. Классическая проблема нынешних — они смело и без малейшей рефлексии лезут в любую авантюру, крайне слабо представляя себе всю последовательность и конечную цель. То есть, что-то себе они, наверное, представляют, но у авантюр есть правило — это всегда динамический процесс с любым количеством неизвестных в начале процесса внешних факторов — как сопутствующих, так и противоборствующих. А потому любая авантюра всегда ситуативна, любое планирование в ней исключено по определению.

На самом деле есть управленческие схемы и технологии, позволяющие осуществлять управление нестационарными динамическими процессами — проще говоря, хаосом, но во-первых, это высший пилотаж, и за 20 последних лет не было ни одного примера, что кто-то из нынешней уголовной шпаны был способен его продемонстрировать, а во-вторых, управление хаосом весьма специфично. Все управленческие ресурсы направляются на создание границ распространения хаоса и выстраивание вектора, куда именно он будет направляться. Внутри этих "границ" управление невозможно по определению, как-то выруливать можно только через внешнее по отношению к хаосу управление.

Это точно не наш сегодняшний случай, так как инициатор переворота — Путин — теперь не может находиться за пределами событий. На месте, скажем, арбитра. Если бы переворот был инициирован какой-то группой товарищей, которые попросили бы Путина осуществлять надзор и арбитраж процесса — это одна история. Но раз Путин сам инициировал государственный переворот (причем подготовка к нему шла в обстановке строжайшей секретности, а потому никому доверить столь важный шаг, как запуск процесса, он не мог) — то он находится внутри событий, а значит, управлять хаосом изнутри просто не в состоянии. Хотя, конечно, никто не мешает ему пребывать в иллюзиях.

У сказанного есть вполне очевидное следствие. Мы вплотную подошли к последней фазе перед системным сдвигом, который внешне маркируется ускоренными осцилляциями системы — она начинает прыгать, как заросший изнутри килограммом накипи чайник на плите.

Сугубо в аппаратном смысле предложение о пожизненном сенаторстве — это, скорее, идея пристроить выпавшего из колоды Медведева. Похоже, что девать его некуда, а статус бывшего президента вынуждает относиться к нему бережно и аккуратно. Представить себе Путина, сидящего в Совете Федерации на любом месте, даже руководящем, попросту нелепо — нет смысла затевать всю эту историю ради такого мелкого результата.