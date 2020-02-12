Высокий уровень тестостерона может повысить риск развития рака

12.02.2020, 7:04, Разное

Высокий уровень тестостерона может привести к повышению риска онкологии. Исследователи из Кембриджского университета рассказали результатах изучения данных, полученных после анализа информации о более 400 тысяч людей.
Все сведения имелись в биобанке Великобритании. Как выяснилось, содержание тестостерона в организме различным образом воздействует на представителей мужского и женского пола. Наличие большого количества гормона у женщин провоцирует повышенный риск онкозаболевания молочной железы.

При этом на 50% повышается угроза развития недуга в области яичников. Высокий показатель тестостерона для мужчин имеет отношение к рискам рака простаты.



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Высокий уровень тестостерона может повысить риск развития рака

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