Хет-трик Бенна и гол Гурьянова помогли «Далласу» переиграть «Каролину»

12.02.2020, 7:03, Новости дня

Российский нападающий "Даллас Старз" Денис Гурьянов отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролина Харрикейнз". Главной же звездой встречи стал форвард хозяев льда Джейми Бенн, оформивший хет-трик. Итоговый счет – 3:1 в пользу "звезд".

Здорово проявил себя и российский вратарь "Далласа" Антон Худобин. В матче против "ураганов" он сделал 24 сейва. У гостей голевую передачу на свой счет записал Андрей Свечников. Он ассистировал Себастьяну Ахо.

В другой встрече дня "Миннесота Уайлд" на домашнем льду взяла верх над "Вегас Голден Найтс" – 4:0. Еще один матч регулярного чемпионата НХЛ между "Анахайм Дакс" и "Сент-Луис Блюз" не был доигран. На 14-й минуте первого периода плохо стало 36-летнему защитнику "блюзменов" Джею Боумистеру. Он был срочно госпитализирован. Организаторы встречи приняли решение завершить матч при счете 1:1.



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Хет-трик Бенна и гол Гурьянова помогли «Далласу» переиграть «Каролину»

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