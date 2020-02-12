Если Россия нападет: готовы ли граждане стран НАТО защищать союзников

12.02.2020, 7:01, Разное

11 февраля 2020, Голос Америки

Большинство граждан трети стран-членов НАТО не считают, что их страна должна защищать союзное государство, если на него нападет Россия. Об этом свидетельствует недавнее исследование Pew Research Center. В то же время большинство опрошенных выразили надежду, что в случае нападения на их защиту встанет Америка.

Опрос провели в 16 из 29 стран, входящих в альянс. Вопрос звучал так: «Если РФ нападет на одну из своих соседних стран-членов НАТО, готова ли ваша страна военно стать на защиту?» (Россия граничит с четырьмя государствами-членами НАТО: Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей ‒ ред.).

Неготовность защищать союзников выразили большинство граждан Болгарии, Италии, Греции, Турции, Словакии, Германии, Испании и Франции. Значительное количество тех, кто не готов встать на защиту союзников, также в Чехии, Венгрии и Польше.

Данные исследования Pew Research Center

Однако большинство граждан США, Канады, Великобритании, Литвы и Нидерландов считают, что в таком случае их армия должна встать на защиту.

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Таким образом в среднем половина опрошенных негативно относится к соблюдению статьи 5 устава НАТО, в которой говорится о коллективной безопасности. В ней утверждается, что нападение на одну из стран альянса будет расцениваться как нападение на все страны альянса.

В большинстве стран ответили, что положительно относятся к НАТО

Несмотря на это, в большинстве стран ответили, что положительно относятся к НАТО. Две страны, где среди граждан преобладает негативное отношение ‒ Греция и Турция. Вопрос об отношении к НАТО поставили также в трех государствах, не входящих в альянс: Швеции, Украине и России. Среди украинцев 53% выразили положительное отношение к альянсу, 23% ‒ отрицательное и еще 24% не определились.

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В то же время в Соединенных Штатах положительное мнение о НАТО имеет 52% населения, в Канаде ‒ 66%.