«На месте не сидится». Какие «угрозы» выдумали США в Новой стратегии контрразведки

12.02.2020, 7:01, Разное

11 февраля 2020 |

Пресс-служба Минобороны РФ

В Новой стратегии контрразведки США на 2020–2022 годы главными угрозами были названы РФ и Китай. Чего боятся Соединенные Штаты?

США опубликовали свою Новую стратегию контрразведки на 2020–2022 годы. Среди пяти сформулированных задач есть и такая: противостояние якобы надвигающейся угрозе со стороны РФ и Китая.

«Число игроков, нацеленных на Соединенные Штаты, растет. РФ и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», – отмечено в документе, обнародованном Национальным центром контрразведки и безопасности.

Помимо Москвы и Пекина, Соединенные Штаты внесли в список и другие государства, а также террористические и транснациональные криминальные организации:

«Другими противниками являются такие государства, как Куба, Иран и Северная Корея; негосударственные субъекты, такие как ливанская «Хезболла», ИГИЛ и Аль-Каида (запрещенные в РФ террористические организации – прим. Baltnews); а также транснациональные преступные организации и идеологически мотивированные субъекты», – сказано в документе.

В Новой стратегии отмечается, что средства, используемые «врагами» США, усложняются.

«Технологии открыли новые возможности для оппонентов в использовании информации как стратегического ресурса в достижении их целей в сфере экономической безопасности и оказания давления на их конкурентов», — говорится в документе.

Кроме того, в документе сообщается, что число целей, поражаемых упомянутыми средствами, увеличивается. По мнению авторов документа под ударом якобы оказываются американские министерства, ведомства, лаборатории, финансовый сектор, промышленные предприятия и так далее.

«Некоторые противники проводят разведывательные операции для эксплуатации, разрушения и нанесения ущерба США и их союзникам, критической инфраструктуре и военному потенциалу в период кризиса.

Чтобы противостоять растущим вызовам, которые ставят иностранные разведчики, Соединенным Штатам потребуется использовать общегосударственную контрразведку и подходы к безопасности, которые эффективно интегрируют наступательные и оборонительные меры, используя все инструменты американской силы», – замечено в Новой стратегии контрразведки.

Основные цели контрразведки сформулированы следующим образом:

защита критически важной инфраструктуры;

снижение числа угроз основным цепочкам снабжения;

противодействие эксплуатации американской экономики;

защита американской демократии от иностранного влияния;

противодействие кибер- и техническим действиям иностранных разведок.

Этот план частично подтверждается и проектом бюджета на 2021 финансовый год, опубликованный Белым домом в понедельник, 10 февраля.

В нем, по старинке, Китай и РФ находятся в числе «потенциальных угроз». Бюджет предполагает выделение 700 миллионов долларов на «противодействие» РФ, и 24 миллионов – на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».

Мнение

В комментарии РИА Новости член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заметил, что Вашингтон и дальше будет пытаться противостоять Москве:

«Нет никаких сомнений в том, что в военном отношении США видят в РФ основного противника, в их терминологии – главную военную угрозу. Мотив понятен. Мы реально сильны в военном отношении и по некоторым позициям даже превосходим США», – считает политик.

Чем продиктовано такое поведение Вашингтона? По мнению Морозова, причины кроются в гонке за лидерство и независимом поведении РФ на мировой арене:

«Мы демонстрируем приверженность собственным национально-государственным интересам и готовность их защищать. Поэтому в планах [президента США Дональда] Трампа – обеспечение эффективного сдерживания РФ и победа в информационной войне, а также в гонке вооружений. Отсюда – выход практически из всех военных соглашений», – добавил законодатель.