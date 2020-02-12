Всего 60 лет назад в штате Нью-Йорк видели огромных вымерших ленивцев

12.02.2020, 7:01, Разное

При слове криптозоолог любители необычных явлений обычно вспоминают йети, Несси, чупакабру и прочих монстров, которые встречаются регулярно. Однако криптозоологи также занимаются совсем странными случаями наблюдения необычных животных в тех местах, где казалось бы давным давно все исследовано и никого крупнее лисы и волка не встретишь.

В их числе зверь из Шермана.

Городок Шерман находится на западе американского штата Нью-Йорк. В 1960-х годах тут со своей семьей жил 15-летний подросток, от которого в этой истории не сохранилось даже имени. Дом их стоял рядом с заболоченной глушью, куда мало кто отваживался забредать.

Но вот однажды с этих самых пустошей совсем близко к дому стал приходить странный зверь с белым мехом. А в какой-то момент их пришло сразу двое. Чаще всего их видел тот самый подросток, но другие члены его семьи тоже видели этих животных (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

По словам мальчика, который был более образованным, чем его родители, внешне эти очень большие по размерам звери почему-то напомнили ему вымерших доисторических гигантских ленивцев, картинки которых он видел в книгах.

"Я видел белое чудовище в болоте совсем рядом с нашим домом, после чего я видел их потом неоднократно, и куда ближе. Однажды ночью эта тварь пришла в наш двор. Оно было в высоту 4-5 метров и у него был длинный почти двухметровый хвост. Все от головы до хвоста было покрыто густой белой шерстью.

Я видел это животное по одиночке или в паре с другим таким же. Они выглядели в точь точь как доисторический ленивец. Вся моя семья видела их, а еще я точно знаю. что их видели еще двое мужчин со стороны. Это не выдумка, эти существа реальные".

Гигантские ленивцы действительно когда-то жили на территории Америки (Северной и Южной) и их даже застали первые индейцы, которые пришли в эти земли. Около 10 тысяч лет назад эти ленивцы вымерли, вероятно были истреблены индейцами, но кто знает, может быть отдельной небольшой группе удалось дожить даже до наших дней, скрываясь в тех местах, куда люди не ходят.

В высоту гигантские ленивцы могли достигать 6 метров (мегатерии), поэтому жили они не на деревьях, а на земле. Это были очень неповоротливые и медлительные животные, которые передвигались на четырех ногах, а когда объедали деревья, то становились на две ноги. На территории США останки гигантских ленивцев были найдены палеонтологами во Флориде, Калифорнии и других местах.

К сожалению, ничего не известно о том, что было дальше с загадочным зверем из Шермана. Вся эта история была кратко опубликована лишь в одном источнике, в книге исследователя Джона Кила, который больше всего известен своими трудами о Человеке-Мотыльке.

Килу эта история была в свою очередь прислана по почте тем самым подростком, но увы, она не заинтересовала его вообще, он не ответил на это письмо и не поехал в тот район, чтобы попытаться самостоятельно увидеть зверя из Шермана. Он лишь решил, что эта история достаточно любопытна, чтобы включить ее в свою книгу "Полное руководство по загадочным существам" (The Complete Guide to Mysterious Beings) и все.

По версии других криптозоологов, гигантские ленивцы и в самом деле не вымерли до конца и до сих пор встречаются в Южной Америке, где местные индейцы называют их словом Мапингуари. Слово это можно перевести и как "вонючий зверь" и как "ревущий зверь", но в разных местах Амазонки его могут называть по разному, в том числе "Кейп Лобо" (Плащ из волка), "мао де пилао" (толстая рука) или "пе де гаррафа" (ноги как бутылки).

В основном сообщения о наблюдениях мапингуари приходят из малоисследованных районов Бразилии и Боливии, люди описывают увиденное как огромное, выше человеческого роста, волосатое животное, с коричневато-красноватым мехом, длинными изогнутыми когтями на руках, похожими на когти обычных ленивцев.

Животное передвигается медленно, зато умеет издавать пронзительные и душераздирающие визгливые вопли и оно ужасно воняет, оно постоянно как туманом окутано своей вонью. По предположением индейцев, эта вонь работает как защита от хищников, так как она дезориентирует их.

Чаще всего мапингуари видят рядом со стайками диких свиней пекари, оно избегает открытой воды и особенно боится людей, но если вторгнуться на его территорию, это существо даст яростный отпор. При этом его практически невозможно убить пулями, его толстая шерсть настолько спутана и перемешана с грязью и глиной, что практически работает как бронежилет.

Местные индейцы регулярно видят мапингуари и знают, что людям оно не опасно, так как ест лишь растительность и особенно ему по душе внутренняя часть некоторых деревьев. Мапингуари раздирает стволы этих деревьев своим когтями, чтобы добраться до нежной сердцевины.

Мапингуари также видели и пришедшие сюда искатели приключений. В том числе известен отчет от 1975 года от охотника по имени Марио Перейра де Соуза. Он охотился за пекари неподалеку от речки Ямаучим, когда заметил как в подлеске двигается крупное волосатое существо, которого он ранее никогда не видел.

Соуза тут же ощутил невыносимую вонь, идущую от этого животного , отчего у него даже закружилась и заболела голова. А последствия этой "химической атаки" у него потом ощущались еще несколько дней.

Другой отчет поступил от еще одного охотника Мануэля Виторино Пинейро дос Сантоса, который в конце 1990-х тоже приехал сюда с командой поохотиться на пекари. В какой-то момент вся группа людей учуяла едкий, душистый и тяжелый смрад, идущий из зарослей неподалеку.

Дос Сантос почему-то настолько этого перепугался, что кинулся бежать к реке и залез в воду по грудь. Тут же он услышал как совсем рядом нечто очень громко кричат, а еще трясет деревья так, что они качаются.

Прежде чем все утихло и дос Сантос наконец вылез из реки, он успел мельком заметить и источник криков и вони, это было крупное темное животное, которое неуклюже двигалось среди зарослей.

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