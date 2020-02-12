Счета знаменитого дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова оказались заблокированы

12.02.2020, 6:59, Новости дня

Кредиторы не нашли организацию по указанному в документах адресу.

У известного российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова возникли финансовые сложности. В Москве были заблокированы счета его бойцовского клуба – ММА-клуба Eagles.

Причиной блокировки стали задолженности – всего за клубом числится неуплата в 9400 рублей. Проблемой оказалось то, что кредитная организация не нашла клуб по указанному зарегистрированному адресу на Скаковой улице, сообщают СМИ.

Из-за этого в действие вступили санкции — счета клуба Eagles в Сбербанке и Альфа-банке были временно блокированы. Замерла и работа клуба встала — закрыт клуб Eagles MMA Moscow, не функционирует сайт лежит, также не принимает посетителей тренировочная секция у метро «Кунцевская».

Ранее стало известно о том, что Нурмагомедов впервые возглавил сводный рейтинг бойцов MMA по версии Sherdog.

Популярный портал Sherdog, освещающий смешанные единоборства, представил обновлённую версию сводного рейтинга бойцов вне зависимости от весовой категории.

Лучшие бойцы MMA по версии Sherdog (топ-10)

Хабиб Нурмагомедов

Джон Джонс

Генри Сехудо

Стипе Миочич

Даниэль Кормье

Исраэль Адесанья

Камару Усман

Деметриус Джонсон

Тони Фергюсон

Александер Волкановски

Напомним, что в декабре 2019 года Хабиб Нурмагомедов в третий раз стал отцом, жена родила ему сына.

В ноябре дагестанский боец ответил на вопрос, почему не выходит на бои под флагом России.