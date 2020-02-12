В Пентагоне раскрыли данные об активности ВМФ РФ в мировом океане

12.02.2020, 6:44, Новости дня

В рамках подготовки военного бюджета США на 2021 финансовый год Пентагон опубликовал карту с указанными зонами повышенной активности ВМФ РФ и ВМС Китая за последние несколько лет, информирует The Drive.

Согласно опубликованным сведениям, в Пентагоне осведомлены о существенной активности кораблей российского ВМФ у юго-восточного побережья Соединенных Штатов, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря за последние несколько лет. На карте также отражены масштабные операции в Арктическом регионе, передает РИА «Новости».

По версии издания, приведенные данные свидетельствуют о том, что Москва и Пекин наращивают интенсивность своих морских операций.

На прошлой неделе американский вице-адмирал, командующий совместными силами НАТО в Норфолке Эндрю Льюис заявил, что у РФ и Китая есть возможность атаковать корабли ВМС США в момент нахождения в портах.