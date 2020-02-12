За первый месяц этого года Boeing не получил ни одного заказа

12.02.2020, 6:30, Новости дня

Атлант заправил крылья. Американский концерн Boeing за первый месяц этого года не получил ни одного заказа.

Такой простойный январь приключился с авиастроительным гигантом впервые за почти 60 лет, сообщает агентство Reuters. При этом основной конкурент, компания Airbus, на отсутствие клиентов не жалуется. За тот же период европейский производитель насчитал 274 новых заказа.

Boeing переживает затяжной кризис из-за двух катастроф и последующего заземления всех лайнеров своей новейшей модели 737 MAX.



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За первый месяц этого года Boeing не получил ни одного заказа

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