10 регионов России с самым бюджетным оздоровительным отдыхом

12.02.2020, 6:30, Новости дня

Туристический портал Турстат составил список регионов РФ с самым дешевым лечебным и оздоровительным отдыхом. Этот рейтинг основывается на данных, представленных сервисом бронирования путевок Санатории-России.рф о бронировании отдыха в санаториях зимой и весной 2020 года.

В регионах с самым бюджетным лечебно-оздоровительным отдыхом можно забронировать путевки по цене от 1 000 рублей до 1 300 рублей в сутки.

Эта цена включает в себя как проживание, так и питание и лечебные процедуры.

Ниже мы расскажем о 10 регионах РФ с самым бюджетным лечебно-оздоровительным отдыхом.

Курганская область

Санатории Курганской области расположены преимущественно в южной части региона, так как для него характерен более мягкий климат и наличие разнообразных природных лечебных факторов. Среди них особенно стоит отметить рапы солёных озёр и добываемые с их дна пластичные сапропелевые грязи.

Приморский край

Приморский край отличается уникальным климатом, который идеально подходит для того, чтобы улучшить здоровье и отдохнуть. Поэтому сюда приезжают не только граждане нашей страны, но также и иностранные туристы.

Тамбовская область

Лечебный курс в санаториях Тамбовской области имеет в основе своей три важных фактора: природно-климатические условия, минеральные источники и залежи лечебной грязи. Лечебные грязи добываются на озере Ильмень.

Челябинская область

На территории Челябинской области имеется около трёх тысяч озёр и около четырёхсот рек. Такая обширная водная система создаёт уникальный микроклимат, который идеально подходит для санаторно-курортного лечения.

Липецкая область

В основе лечения в санаториях Липецкой области лежат три фактора: лечебные грязи, минеральная вода и природно-климатические условия. Минеральная вода подходит для лечения различных заболеваний пищеварительной системы.

Орловская область

Основой лечения в санаториях Орловской области являются природно-климатические факторы, а также водные процедуры и лечебная физкультура. Помимо этого, здесь очень богатая и разнообразная экскурсионная программа.

Республика Марий Эл

Республика Марий Эл – один из самых экологически чистых регионов России. Именно поэтому регион использует свои преимущества, позволяющие укреплять здоровье и лечить различные заболевания.

Крым

Крым славится своими лечебно-оздоровительными учреждениями, которые позволяют лечить самые различные заболевания. Помимо лечения, туристам предлагают разнообразную культурно-развлекательную и экскурсионную программу.

Башкортостан

Лечение в Башкирии пользуется большим спросом. Это связано с тем, что в регионе отлично развита курортная инфраструктура. В распоряжении туристов оказываются не только возможности лечебно-профилактической базы, но также и множество развлечений.

Кировская область

На сегодняшний день на территории Кировской области насчитывается около десятка курортных комплексов современного типа.