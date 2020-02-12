Гражданина Китая вылечили от коронавируса в Забайкалье

12.02.2020, 6:30, Новости дня

Из Краевой инфекционной больницы Забайкальского края выписали гражданина Китая, госпитализированного в январе с признаками коронавируса, сообщили в Ситуационном центре региона.

При выписке главный врач Краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук отметил, что несколько анализов подряд показали отсутствие вируса и вручил уже бывшему пациенту справку о выписке, передает ТАСС.

«Согласно этой выписке вы абсолютно здоровы, не представляете никакой опасности для общества», – сказал главврач медучреждения.

«Пациент выздоровел и выписан из Краевой инфекционной больницы», – заверили в Ситуационном центре.

Ранее в Забайкалье раскрыли подробности госпитализации зараженного коронавирусом.

Напомним, два первых случая заболевания коронавирусом в РФ были выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших – граждане Китая. Их поместили в отделения инфекционных стационаров, а тех, кто контактировал с ними, госпитализировали.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае превысило 44 тыс. 600 человек, количество летальных исходов достигло 1113 случаев, 4 тыс. 740 человек выздоровели.