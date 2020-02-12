Шестеркин стал один из героев матча «Виннипег» – «Рейнджерс»

12.02.2020, 6:30, Новости дня

В Виннипеге завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местными "Джетс" и "Нью-Йорк Рейнджерс". "Истребители" на своем льду уступили сопернику со счетом 1:4. Одним из лучших игроков матча стал российский вратарь гостей Игорь Шестеркин.

Экс-вратарь СКА отразил 40 бросков из 41 и одержал уже шестую победу в семи играх НХЛ. В четырех из них он оказывался в стартовом составе. Лишь раз "Рейнджерс" уступил, когда ворота занимал россиянин.

Партнеры Шестеркина по команде Павел Бучневич и Артемий Панарин также внесли свой вклад в победу "Нью-Йорка". Первый набрал два очка за результативные передачи, второй один раз ассистировал партнерам.



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Шестеркин стал один из героев матча «Виннипег» – «Рейнджерс»

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