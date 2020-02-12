Мнение: Коротко по Сирии. 11.02.1020

12.02.2020, 6:23, Разное

Коротко по развитию событий в Сирии.

1. Главное событие дня — взятие САА района Рашидин 4 и формальное разблокирование трассы Хама-Алеппо. Боевики не стали упираться до конца и отступили с доселе неприступной позиции, которая несколько лет не поддавалась сирийцам. Одновременно были заняты участки местности к западу от трассы М-5. Для полного достижения оперативной цели необходимо взять и зачисть Хан Асал.

2. Но трассой М-5 дело не ограничивается — по заявлению командования САА, армия продолжит уничтожать любых террористов и освобождать Идлиб, не останавливаясь перед необходимости ударов по туркам, если они нападают на САА. И в первую очередь — трассу Латакия-Алеппо, что является прямой угрозой взять Джиср-аль-Шугур. Сегодня уже возобновились действия к северу от Кафр-Сажна и наметилось продвижение на запад к югу от дороги ведущей в Джиср-аль-Шугур.

3. Турки сегодня погнали боевиков на штурм Найраба, где с утра кипели жестокие бои с потерями с обеих сторон. Боевики даже смогли ворваться в Найраб, но там их атака заглошла, а после волны авиаударов ВКС РФ, боевикам пришлось отступить (по заявлениям сирийцев у боевиков 40 убитых только под Найрабом). В ходе сегодняших боев был сбит вертолет Ми-17 (погибли сирийский бригадный генерал и 2 пилота). Также сирийская и турецкая артиллерия открывали огонь по позициям сторон. Обе стороны обвиняют другу друга в стиле "они первые начали" и намерены "продолжать в ответ". Ясности с потерями при этих ударах нет (турки заявили 51 убитого у САА).

4. Соглашения между РФ и Турцией по Идлибу пока нет, поэтому ситуация в Идлибе накаляется и сирийцы с турками все чаще действуют напрямую друг против друга, повышая риск полномасштабного военного столкновения, которое пока что находится на уровне ограниченных ударов.

5. США и НАТО требуют от России и Сирии прекратить наступление и выражают поддержку Турции. Было бы странно, если бы они пытались использовать происходящу