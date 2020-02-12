Варламов отразил 35 бросков и помог «Айлендерс» победить «Филадельфию»

12.02.2020, 6:06, Новости дня

Матчем между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Филадельфия Флайерз" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Островитяне" дома взяли верх над "летчиками" со счетом 5:3. Ворота хозяев льда защищал российский вратарь Семен Варламов.

За 60 минут чистого времени он отразил 35 бросков из 38. В составе победителей шайбы забросили Джошуа Бэйли, Мэтт Мартин, Джордан Эберле, Райан Пулок и Лео Комаров.

За "Филадельфию" отличились Трэвис Конечны, Роберт Хагг и Шон Кутюрье.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Варламов отразил 35 бросков и помог «Айлендерс» победить «Филадельфию»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Появилось видео с места стрельбы в Перми

25.12 / Политика: Русофобия не поможет Европе стереть из памяти роман с Гитлером

04.01 / Солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

10.02 / Образцы фото выявили сильные стороны камеры Samsung Galaxy S20

18.01 / Косачев ответил на претензии Украины и Грузии в адрес России

17.12 / Под Радой распылили перцовый газ, пострадал полицейский

06.12 / США оценили расходы РФ на модернизацию ядерного оружия в 28 млрд долларов

22.12 / Гончарук призвал украинцев сообщать об известных им залах игровых автоматов

27.01 / У Брайанта было несколько игр, когда он был богом, который сам удивлен своим могуществом. В остальные дни он был просто великий баскетболист

15.01 / Путин анонсировал программу модернизации первичного звена здравоохранения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика