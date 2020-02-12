Варламов отразил 35 бросков и помог «Айлендерс» победить «Филадельфию»

12.02.2020, 6:06, Новости дня

Матчем между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Филадельфия Флайерз" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Островитяне" дома взяли верх над "летчиками" со счетом 5:3. Ворота хозяев льда защищал российский вратарь Семен Варламов.

За 60 минут чистого времени он отразил 35 бросков из 38. В составе победителей шайбы забросили Джошуа Бэйли, Мэтт Мартин, Джордан Эберле, Райан Пулок и Лео Комаров.

За "Филадельфию" отличились Трэвис Конечны, Роберт Хагг и Шон Кутюрье.