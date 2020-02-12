В США идет активная предвыборная борьба в стане Демпартии

12.02.2020, 6:06, Новости дня

В США внимательно следят за подсчетом голосов первых в стране праймериз. И если у республиканцев победу ожидаемо прогнозируют Дональду Трампу, то в стане демократов наблюдают за настоящей борьбой.

Основное соперничество развернулось между сенатором из Вермонта Берни Сандерсом и самым молодым кандидатом — бывшем мэром городка в Индиане Питом Буттиджичем.

Первому, по предварительным подсчетам, предпочтение отдало 28% избирателей, второму только 22%. Еще один участник гонки, сенатор из Массачусетса Элизабет Уоррен, забирает пока только 9%. Меньше всех голосов у бывшего вице-президента США Джо Байдена, чье имя не раз упоминалось в скандале с импичментом Дональда Трампа.

Байден решил не дожидаться окончания голосования в Нью-Гемпшире и отправился в Южную Каролину.

"Все говорят о прошлом. Клинтон проиграл в восьми праймериз и выиграл только в одном. Сейчас все только начинается, еще всей стране голосовать. В Нью-Гемпшире мы сражались за каждый голос, а сейчас я прыгну на самолет, чтобы встретится с избирателями в Южной Каролине, а затем в Неваде", — сообщил Джо Байден.

Ранее аналитики предполагали, что, проиграв в Нью-Гемпшире, Байден может и вовсе покинуть гонку. Однако пока из соперничества вышли только двое — бизнесмен Эндрю Янг, который не набрал и 3% голосов, а также сенатор из штата Колорадо Майкл Беннет; он и вовсе оказался на последнем месте, сообщает телеканал "Россия 24".